Premierul Dăncilă a făcut anunțul: Ce portofoliu de comisar european vizează România

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, vineri, că România vizează un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu, și a precizat că a discutat cu președintele Iohannis despre acest lucru, potrivit Agerpres.

„Nu am lansat niciun nume, ce a apărut în spaţiul public este bazat pe un fundament real, nu că nu aş aprecia-o pe doamna Luminiţa Odobescu, o apreciez foarte mult, este un om foarte capabil şi foarte implicat, dar nu am discutat despre nicio persoană. Am avut o discuţie despre unul din portofoliile pe care România ar dori să le ocupe, noi am spus că ne dorim un portofoliu legat de Transporturi, Energie, Mediu. Este foarte important şi portofoliul, dincolo de persoană, care trebuie să fie o persoană foarte, foarte bine pregătită şi care, efectiv, să lupte pentru România din postura de comisar european. Ştim că, la nivel european, principala armă este negocierea, deci să ştie să negocieze foarte bine. Nu am făcut o discuţie legată de persoane”, a spus Viorica Dăncilă, într-o conferință de presă de după Comitetul Executiv Județean al PSD Vaslui, după ce a fost întrebată referitor informațiile potrivit cărora Luminița Odobescu, ambasadorul României la UE, ar urma să fie propusă pentru a ocupa o funcție de comisar european.

Șefa Guvernului a precizat că a discutat și cu președintele Iohannis despre acest subiect.