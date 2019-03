Premierul Dăncilă: `Nu are nimeni absolut nimic cu persoana Laura Codruța Kovesi. Atât timp cât asupra unei persoane, indiferent cine e ea, planează anumite acuzaţii, acestea trebuie lămurite`

Premierul Viorica Dăncilă susține că nu are nimeni „absolut nimic cu persoana Laura Codruța Kovesi”, dar atâta timp cât asupra cuiva planează anumite acuzații, acestea trebuie lămurite, potrivit Agerpres.

„Regulile privind procedura de selecţie a procurorului european sunt reguli europene, trebuie respectate de toate statele membre. Aş vrea să fac aici două precizări. Sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Nu are nimeni absolut nimic cu persoana Laura Codruţa Kovesi, dar în acelaşi timp, ceea ce a apărut în spaţiul public, declaraţiile de la Curtea Constituţională au ridicat anumite semne de întrebare. Atât timp cât asupra unei persoane, indiferent care este acea persoană, planează anumite acuzaţii, acestea trebuie lămurite. De aceea Guvernul României, ministrul Justiţiei, a avut această reţinere, de aceea nu am susţinut, nu a fost propunerea Guvernului şi ministrul Justiţiei a explicat foarte corect de ce nu am făcut acest lucru. Al doilea aspect pe care vreau să îl aduc în atenţie este legat de informaţiile care au apărut în spaţiul public despre modul în care s-ar fi comportat Guvernul sau Preşedinţia rotativă. Vreau să le spun tuturor că noi avem un rol de mediator imparţial şi facilitator de consens, noi nu am spus la nimeni 'susţineţi pe cineva sau nu susţineţi pe cineva'. Nici nu avem voie să facem acest lucru", a spus Dăncilă, la România TV.

Dăncilă a adăugat că, pentru că România are un român printre candidații la funcția de procuror-șef european, discuția din Coreper a fost condusă de Finlanda, următoarea ţară care va deţine Preşedinţia rotativă.



„Încă o dată se încearcă prin dezinformare să se creeze o imagine negativă şi nu cred că este corect, pentru că tot ceea ce se spune nu rămâne numai în România, deţinând Preşedinţia rotativă informaţiile sunt preluate şi de alte 27 state membre", a menţionat premierul.