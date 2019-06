Premierul Dăncilă recunoaște că i-a amenințat cu excluderea pe cei care vor vota moțiunea împotriva sa: ”Am spus acest lucru” (VIDEO)

Premierul Dăncilă, președintele interimar al PSD, recunoaște că i-a amenințat cu excluderea pe toți cei care ar putea vota moțiunea împotriva, potrivit stiripesurse.ro.



„Am spus acest lucru, dar excluderea nu o face președintele partidului. Excluderea o face organizația din care fac parte pentru că eu sunt convinsă că fiecare organizație are proiecte și multe din aceste proiecte depind de programul de guvernare și cei care i-au susținut nu i-au susținut să se poziționeze împotriva partidului", a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.