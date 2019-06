Premierul Dăncilă şi-a deschis cont de Facebook: Prima postare, un citat din Churchill. Cum au reacţionat internauţii

Apariţie nouă în mediul online! Premierul Viorica Dăncilă s-a decis să îşi facă cont de Facebook pentru a putea transmite mai uşor mesajele sale către români.

Iar debutul l-a făcut un citat din fostul mare om politic al Marii Britanii, Winston Churchill: "Succesul nu e final, eșecul nu e fatal: ceea ce contează e curajul de a continua".

Prin acest mesaj, premierul îşi îndeamnă colegii şi opoziţia la dialog şi consens şi susţine că va face tot posibilul pentru a aduce normalitatea pe agenda publică.

"Îmi doresc ca atât colegii mei, cât și colegii din opoziție, să asculte și să țină minte aceste vorbe.

Din dragoste și responsabilitate pentru România, e momentul să ne aducem aminte de rațiunile care ne-au făcut să ne implicăm pentru acest viitor al construcției, și nu cele ce ne despart.

Sunt absolut convinsă că ne dorim cu toții binele acestei țări. Din respect pentru români, noi, politicienii, avem datoria dialogului și a consensului, a maturității politice și a acțiunilor responsabile.

În ceea ce mă privește, vă asigur pe toți că voi face tot ce-mi stă-n putință să readuc agenda publică pe traseul normalității, al decenței și al asumării, pentru stabilitate și coerență politică și guvernamentală.

De astăzi mă puteți găsi și aici, pe această pagină. Îmi doresc dialog și construcție, cu și pentru oameni", a scris Viorica Dăncilă.

Reacţiile nu s-au lăsat aşteptate, internauţii înghesuindu-se în număr cât mai mare pentru a-i lăsa comentarii.

Redăm mai jos câteva dintre ele:

- "cheia succesului e sa mergi din esec in esec fara sa-ti pierzi entuziasmul" tot Churchill. Problema e sa ai entuziasm si la...Rahova.

- Superb citatul, ati revenit in forta. As avea cateva intrebari:

1. Ati aflat in ce judet sunteti?

2. Pakistanul si Iranul mai sunt in UE?

3. Considerati in continuare ca "orice om ii este teama"?

4. Aveti cumva o reteta de muraturi?

Multumesc.

- Sunteți și neconflictuală, și cultă, doamnă Veorica, exact așa cum vă descria domnul Liviu. Nu oricine-l înțelege pe domnul Churchill. Sper că l-ați citit în engleză și n-ați pierdut esența.

- Vă recomand să vă dați demisia și să vă dedicați total acestei pagini

- Vio, curaj! Desființarea secției de anchetare a magistraților, înapoi toți pașii contra justiției, remanierea lui Carmen Dan, a lui Meleșcanu și așa mai departe. Știi tu! Și apropo, vezi că angajează la Mega Image!

- Bine ați venit în lumea lui Mark Zuckerberg. (statul paralel)

- Domnul Dragnea e bine? E tratat corect? Să adun oltenii, să-l elibereze? Aștept un semn, seară bună.