Premierul VIorica Dăncilă este nevoită să ceară sprijinul UDMR dacă vrea ca Guvernul său să supraviețuiască, având în vedere că parteneriatul cu ALDE devine din ce în ce mai incert.

Așadar, este disperare mare în PSD! Dacă ALDE iese de la guvernare, soarta guvernului Dăncilă atârnă de un fir de aţă, relatează B1TV.

Astfel, premierul Viorica Dăncilă este nevoită să ceară sprijin pentru Guvern de la UDMR. Asta pentru că fără ajutorul UDMR, cabinetul PSD nu poate supravieţui.

„O să discut şi cu domnul Kelemen Hunor. Este normal să discut cu toţi liderii politici. Aşa este undeva unde într-adevar vrei să obţii consens şi vrei să discuţi cu toţi cei care acceptă un dialog. Cu cei care nu îl acceptă e foarte greu să intri într-o discutie în care auzi numai ţipete şi urlete”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, fiind intrebata de presă daca intentioneaza sa discute cu UDMR pentru susținerea Guvernului de către parlamentarii acestei formațiuni.

În ultima vremea, coaliţia PSD-ALDE a fost măcinată dintre divergenţe. Una dintre acestea pare să fie reprezentată de alegerile prezidențiale din noiembrie, acolo unde Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, vrea să fie desemnat drept propunere unică din partea majorității parlamentare. Totuși, premierul Dăncilă și ceilalți social-democrați de vârf nu au fost încântați de o asemenea variantă, astfel că au preferat să meargă pe mâna unui candidat propriu, chiar în persoana primului-ministru.

