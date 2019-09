Premierul Dăncilă, de Ziua Petrolistului: „Vreau să creştem competitivitatea sectorului şi lupt pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă parte de condiţii mai bune de muncă”

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că dorește creșterea competivității în sectorul petrolier, în care a activat și ea timp de 12 ani, precum și că luptă pentru ca angajații din acest domeniu de activitate să aibă condiții mai bune de muncă.



„Încep prin a vă felicita pe fiecare dintre dumneavoastră, cei care lucraţi în industria petrolieră şi care, zi de zi, vă urmaţi profesia cu responsabilitate şi dăruire. Domeniul în care activaţi este şi domeniul în care m-am format profesional, de care mă simt în continuare apropiată. Ştiu cât de multă energie dedică breasla noastră pentru profesie, pentru rezultatul final. Ştiu, din proprie experienţă, că munca pe care o faceţi nu este una uşoară, dar este frumoasă, este o meserie în care exploraţi în permanenţă.



(...) Noi, românii, avem un motiv de mândrie şi în acest domeniu: prima rafinărie de petrol de tip industrial din lume a apărut chiar lângă Ploieşti. De acest oraş mă vor lega mereu amintiri frumoase: este oraşul în care am urmat liceul, în care am descoperit în jurul meu oameni dedicaţi profesiei, pe care o consideram pe cât de dificilă, pe atât de interesantă. De aceea, am şi decis să mă orientez spre o facultate de profil. Ulterior, în cei 12 ani în care am activat ca inginer petrolist, am simţit că învăţ ceva nou în fiecare zi.



(...) Astăzi, vă spun cu toată credinţa că această industrie are un viitor important în regiune şi are o însemnătate deosebită, atât pentru ţară, cât şi pentru români şi familiile lor. Vă îndemn să rămâneţi uniţi şi activi. Eu şi Guvernul României vă suntem parteneri. Vreau să creştem competitivitatea sectorului şi lupt pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă parte de condiţii mai bune de muncă. Pe această cale, vă asigur că toate eforturile vă sunt apreciate, aşa cum se cuvine. Cu oameni ca dumneavoastră, sunt convinsă că vom reuşi să dezvoltăm şi să valorificăm resursele ţării noastre”, a transmis Viorica Dăncilă, printr-un comunicat de presă, cu ocazia Zilei Petrolistului, potrivit stiripesurse.ro.