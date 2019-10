Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, marți, după publicarea Raportului MCV, că are în vedere o discuție cu liderii Comisiei Europene cu privire la elaborarea unui plan de acțiune astfel încât și Bucureștiul să scape cât mai repede de monitorizare.

”Trebuie făcută o analiză foarte serioasă a tuturor criticilor și obiecțiilor din raport, iar acestea trebuie coroborate cu punctele de vedere exprimate de Comisia de la Veneția și trebuie elaborat un plan de acțiune”, a spus liderul PNL.

Orban a mai precizat că așteptă să vadă clar raportul, iar, după învestirea guvernului și a Comisiei Europene, “vom avea un dialog direct și împreună cu partenerii europeni vom stabili un plan de acțiune pentru ca și România să scape cât mai repede de MCV”.

Raportul MCV pe justiție a fost publicat: Preocupare majoră privind evoluțiile din primele luni ale lui 2019. România rămâne sub supraveghere pentru că nu a pus în aplicare recomandările Comisiei Europene

