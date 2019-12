Orban, despre dezastrul guvernării PSD: „FDI n-are bani, ci promisiuni de bani. Veniturile bugetare, mai mici cu 18 miliarde de lei” / Mediul privat suportă cheltuielille nesăbuite: „Culmea, unor firme le-a fost rambursat TVA la timp” (VIDEO)

PSD „a inventat fantomaticul” Fond de Dezvoltare și Investiții, fără ca acesta să fie prevăzut cu bani, ci mai degrabă cu „promisiuni de bani”, „ca să mai păcălească niște primari”, a afirmat miercuri seară, în direct pe B1 TV, premierul Ludovic Orban, care a precizat că guvernarea social-democrată nu prevăzuse în buget nici măcar sumele necesare pentru plata pensiilor.

„Au inventat acest fond fără să aibă bani, ca să mai păcălească niște primari sau, mai bine zis, ca să-și motiveze niște primari înainte de campania de europarlamentare și prezidențiale”, a declarat, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire, premierul Ludovic Orban, care a mai spus că PNL a „avertizat public că acest FDI este ca și cum te-ai așeza pe nisipuri mișcătoare”.

FDI se alimentează cu împrumuturi din Trezorerie, deci „n-are bani, are promisiuni de bani”, a explicat premierul Ludovic Orban, care a mai adăugat că împrumuturile sunt făcute pe o perioadă de 20 de ani, la o dobândă de 1%.

Șeful Guvernului spune că adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020, cu un termen fixat de PNL pentru luna decembrie, este „al doilea examen”, după rectificarea bugetară, când PNL a constatat că „veniturile au fost umflate” artificial în timpul guvernării PSD, astfel încât să poată fi angajate cheltuieli „nesăbuite”.



„E al doilea examen, pentru că primul examen a fost OUG de rectificare bugetară. Când am spus că bugetul a fost construit pe minciună și pe bani falși, toată lumea a sărit pe noi. La rectificarea bugetară am constatat că din veniturile programate, prin Legea bugetului de stat, noi încasăm cu 18 miliarde mai puțin. Adică e clar că veniturile au fost umflate.

Dacă vă aduceți aminte, și-au dat o ordonanță ca să se derobeze de răspunderea pe care o aveau, pentru că în legea responsabilității fiscal-bugetare, spunea că premierul și cu ministrul Finanțelor trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor sau datelor care stau la baza construcției bugetare. Au dat ordonanță, ca să nu răspundă, și au umflat cu pompa veniturile, ca să dea drumul la cheltuieli nesăbuite și, multe dintre ele, nenecesare, făcute mai mult ca să servească clientelei”, a mai spus Ludovic Orban.

Cheltuielile nesăbuite și, uneori, chiar nenecesare au fost suportate de mediul privat. Așa s-a întâmplat și cu rambursarea TVA către firme, procedură legală ce a fost întârziată de către ANAF și PSD, spune premierul, situație ce n-a fost, totuși, valabilă pentru toate companiile.

„Culmea, unora le-a fost rambursat la timp”, a spus premierul.

