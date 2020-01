Premierul Ludovic Orban a subliniat că „nu a existat nicio concluzie” în urma întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanții CSM, cu care a desfășurat o întrevedere referitoare la pensia magistraților.

„Nu a existat nicio concluzie. Sigur că am ascultat toate punctele de vedere exprimate de reprezentanții CSM, perspectiva constituțională, argumentele pentru stabilirea unei forme speciale de pensionare. Urmează să analizăm și să luăm o decizie”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă a vorbit cu ministrul Justiției pe tema criticilor formulate vizavi de propunerea pentru șefia Parchetului General, Ludovic Orban a răspuns: „Nu am informații despre așa ceva. În calitate de premier, nu am fost implicat în procedura de selectare. Am încredere în echipa de la Ministerul Justiției, care a făcut evaluarea candidaturilor. Orice punct de vedere, orice răspuns la diferite critici formulate nu pot să-l dau eu, pentru că nu cunosc exact care au fost argumentele. Puteți cere un punct de vedere de la Ministerul Justiției”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.