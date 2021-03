Premierul Florin Cîțu a precizat, miercuri, că a găsit singur noi posibile nereguli privind organizarea campaniei de vaccinare, faptul că pe platforma de programare apar 20.000 de locuri libere pentru imunizare în Timișoara, oraș aflat în carantină și pentru care autoritățile cer suplimentarea vaccinurilor. Premierul Cîțu a spus că a cerut explicații pentru această situație, care ar fi valabilă și în cazul altor localități:

“Transparentizarea este foarte importantă. Pe mine mă surprinde, totuși, că a trebuit eu să caut și că nu au venit specialiștii să caute. Pe platforma de programare se găsesc 20.000 de locuri libere în Timișoara, când Timișoara este carantinată.

Nu am văzut pe nimeni să ia atitudinea și să vadă de ce s-a întâmplat acest lucru. Aș vrea să văd și eu de ce s-a ajuns la această situație. Asta am găsit la Timișoara. Am cerut situația și în toată țara erau multe locuri libere.

Am găsit singur, am cerut și aștept să văd de ce este posibil ca un oraș cum este Timișoara de exemplu și județul Timiș să ceară vaccinuri în plus dar să aibă 20.000 de locuri libere. Aștept răspunsuri”, a spus premierul Florin Cîțu.