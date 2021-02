Premierul Florin Cîțu anunță că operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 ar putea avea activitatea suspendată pe o perioadă determinată (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că autoritățile ar putea introduce măsura suspendării activității pentru firmele care nu respectă măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

”Înaintea ședinței de Guvern a fost adoptată hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care au fost aprobate cele trei scenarii prezentate în spațiul public. Tot în hotărârea de astăzi a apărut un lucru nou. Este o propunere pentru elaborarea unui act normativ prin care să fie instituită o măsură complementară a suspendării activității pe o perioadă determinată pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19”, a anunțat Florin Cîțu.

Întrebat dacă în această categorie intră și acele restaurante și cluburi care au funcționat în această perioadă fără a respecta regulile de protecție sanitară, premierul a răspuns: „Bineînțeles, despre acest lucru este vorba. Astăzi am văzut că acele amenzi pe care le dăm nu mai au niciun efect și atunci, pentru că nu sunt respectate regulile, trebuie să schimbăm puțin regulile jocului și să venim cu această modificare. Nu mărim amenzile, pentru că amenzile nu au niciun efect. Este vorba despre activitate, suspendarea activității pe o perioadă determinată”.

De asemenea, întrebat care ar fi preioada în care activitatea firmelor să fie suspendată, Florin Cîțu a precizat: „Dacă mă întrebați pe mine, cred că putem să începem cu două săptămâni și apoi să creștem, treptat, pentru cei care nu respectă în continuare. Cred că mergem cu o perioadă minimă de două săptămâni, dar asta este doar ce aș propune eu, nu avem încă un act normativ. CNSU ne-a făcut o propunere pentru un act normativ.

În plus, Cîțu a precizat că această măsură nu ar viza, de exemplu, acele lăcașuri de cult care nu au respectat regulile de protecție.

”Propunerea CNSU este pentru operatorii economici”, a declarat Florin Cîțu.

