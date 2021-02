Premierul Florin Cîțu a vorbit luni depre adoptarea bugetului pe anul 2021, precizând că, în acest an cheltuielile care se duc spre sectorul public vor fi legate de reformă și că niciun ban nu va fi alocat dacă nu vor exista aceste reforme:

“În acest moment prioritatea este bugetul pentru 2021. Întârzie puțin pentru că am cerut un lucru foarte important și nu dau înapoi de la acest lucru. Subvențiile sau cheltuielile care se duc către sectorul public, anul acesta, trebuie să fie legate de reformă. Nu se duce niciun ban, către niciun sector dacă nu văd aceste reforme. Aștept să văd reformele care vin. Vom forța aceste reforme. Anul 2021 este anul reformei. Dacă nu facem acest lucru vom continua să aruncăm bani buni în companii de stat care doar fac chete și vor avea de câștigat doar șmecherii. Acest lucru ajunge, nu se va mai întâmpla în perioada următoare. Banii se vor duce către companii care vor arăta programe de reformă și vor arăta că vor veni pe profit. Dacă nu avem așa ceva, acele companii nu vor mai exista”, a precizat premierul Florin Cîțu.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că bugetul nu va fi adoptat în ședința de guvern de marți:

“Bugetul nu o să fie adoptat mâine în ședința de guvern. S-ar putea adopta săptămâna aceasta sau în prima zi, săptămâna viitoare.Deci în zilele următoare, nu mâine”, a precizat premierul Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.