Întrebat dacă interzicerea cumului pensiilor cu salariul va avea și excepții pentru anumite profesii din sectorul public, cum este cazul profesorilor care predau cu ora, premierul Florin Cîțu a precizat că deocamdată nu sunt luate în calcul excepții:

“Până nu văd proiectul de lege nu văd niciun domeniu cu excepție. Este interesant că de fiecare dată când vrem să îmbunătățim lucrurile și să le tranșăm apar excepții. Așa au apărut excepții și la legea salarizării unitare care a pornit și ne spunea că are un singur obiectiv de a reașeza salariile, în funcție de salariul președintelui, cel mai amre din sistemul bugetar și să urmeze celelalte salarii, au apărut excepțiile care au distrus acest principiu.

Dacă vom permite o excepție vor apărea alte excepții. Fiecare va avea o justificare. Înainte să văd proiectul de lege în totalitate nu sunt de acord cu nicio excepție. Nu cred că adminsitrația publică nu poate să meargă mai departe. Aștept fundamentate aceste lucruri”, a declarat premierul Florin Cîțu.

