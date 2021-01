Premierul Florin Cîţu, despre OUG prin care vor fi stimulați medicii care vor administra vaccinul COVID-19: "Săptămâna viitoare o să fie aprobată"

Premierul Florin Cîțu a anunțat că săptămâna viitoare când va fi adoptată ordonanţa de urgenţă prin care vor fi plătite cadrele medicale care vor vaccina românii. Premierul a mai precizat că sumele urmează să fie discutate și că a fost introdusă şi o schemă de motivare pentru medicii de familie ca să ajute la campania de vaccinare.

„A fost astăzi în primă lectură. Săptămâna viitoare o să fie aprobată. Suplimentar au fost introduse, dar nu este o formă finală, suplimentar a fost introdus un mod de a motiva şi medicii de familie ca să participe la această campanie de vaccinare. Sumele, vom discuta asupra acestor sume, dar faţă de proiectul iniţial a fost introdusă şi o schemă de motivare pentru medicii de familie ca să ajute la campania de vaccinare. Da, sunt şi rezidenţi.

Voluntari nu ştiu dacă sunt, în această formă. Dar, repet, a fost în primă lectură. Va fi în procedură de avizare şi în funcţie de cum vor fi ministerele se vor adăuga lucruri şi vom vedea cum va arăta. Eu zic că schimbarea majoră este introducerea acestei scheme de motivare pentru medicii de familie. Ştim foarte bine că ei pot ajuta foarte mult. Da, trebuie să fie săptămâna viitoare aprobată. Am cerut ministrul Sănătăţii să aibă avizele pentru săptămâna viitoare”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

