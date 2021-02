Premierul Florin Cîțu, despre redeschiderea școlilor: Vom avea mâine toate informațiile / Din ce vedem evoluția este constantă

În cursul zilei de 9 februarie, autoritățile ar urma să aibă toate informațiile necesare cu privire la evoluția epidemiologică, iar astfel se va decide dacă școlile se vor redeschide în data de 8 februarie, așa cum a fpst anunțat inițial. Premierul Florin Cîțu a anunțat că evoluția este constantă, iar în cusul zilei de marți ar urma să se definitiveze o decizie cu privire la întoarcerea elevilor în sălile de clasă.

„Vom avea mâine toate informațiile și pe baza acestor informații vom lua decizia. Până mâine vom avea mai multe informații. Din ce vedem evoluția este constantă. Nu avem o îmbunătățirea fantastică de acum două săptămâni, dar nu avem o înrăutățire. Suntem oarecum pe un platou. Dacă până mâine vor mai apărea și alte informații vom vedea ce decizie vom lua mâine, cu domnul președinte, în ceea ce privește școlile”, a explicat premierul Florin Câțu, în cursul zilei de luni.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat duminică seara că 15% dintre clădirile în care se află unități de învățământ din românia ar avea nevoie de autorizație la incendiu și nu o au.

„Şcolile din România, cele aproape 17.000 de şcoli cu personalitate juridică şi structuri arondate funcţionează în 26.471 de clădiri în total. Dintre acestea 15% au autorizaţie la incendiu, aproape 20% sunt în curs de obţinere a acestei autorizaţii, aproape 50% nu necesită, conform legii autorizaţie. (...) şi sunt 15% care conform legii au nevoie de autorizaţii de securitate la incendiu şi nu au această autorizaţie”, a declarat el.

În acest context, premierul Florin Cîțu a anunțat, încainte de ședința liderilor PNL, că autoritățile trebuie să găsească modalități prin care oamenii să fie în siguranță în școli, dar și în spitale.

„Am avut o discuție și amremarcat că ministrul Educației a ieșit deja și a explicat care este numărul de autorizații, avize. Trebuie să găsim o formulă să funcționăm. Nu poți să construiești peste noapte nici spitale nici școli, dar în același timp trebuie să găsim cele mai bune modalități prin care oamenii să fie în siguranță, atât în școli, cât și în spitale. În momentul acesta, asta este prioritate. Cu ce avem să ne asigurăm cu sunt în siguranță”, a declarat Florin Cîțu.

