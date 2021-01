Premierul Florin Cîțu: "România are o campanie de vaccinare de succes. Rămâne valabil obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de români până în septembrie"

Premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că, în România, campania de vaccinare se desfășoară cu ssucces, în ciuda unor probleme pe termen scurt legate de distribuția vaccinurilor de către companiile producătoare. Premierul a subliniat că rămâne valabil obiectivul de a fi vaccinați până în luna septembrie 10,4 milioane de români.

“Campania de vaccinare, există un sentiment ciudat, merge foarte bine, toate cifrele arată că merge foarte bine, pe 25 eram pe locul întâi în UE în ceea ce privește media de vaccinări zilnice, rămânem în top șase în ceea ce privește toată campania de vaccinare. Cu resursele pe care le avem, România reușește să rămână în top. Da, este adevărat și România și celelalte state din UE a trebuit să își reconfigureze campania de vaccinare pe termen foarte scurt pentru că companiile producătoare și-au ajustat producția.

În condițiile date, se întâmplă pentru toate țările din UE, nu doar pentru România, totuși România are o campanie de vaccinare de succes. Avem peste 500.000 de oameni vaccinați, obiectivul este întâi personalul medical pentru că vrem să nu mai avem focare în spitale, vrem ca medicii să fie acolo și să facă față, bolnaviii cronici, persoanele în vârstă sunt obiective importante pe care le menținem în perioada următoare, chiar în aceste condiții în care am avut mai puține vaccinuri. Deși am primit mai puține cu 93.000 nu au fost afectate decât 20-30.000 de persoane.

Obiectivul este de a vaccina cât mai rapid, cât mai mulți oameni și campania să aibă un efect în societate. Chiar și cu acete probleme pe termen scurt, rămâne obiectivul de a vaccina până în septembrie 10,4 milioane de cetățeni”, a precizat premierul Florin Cîțu.