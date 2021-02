Premierul Florin Cîțu, întrebat despre taxarea Facebook: "Cred că internetul trebuie reglementat" (VIDEO)

Întrebat dacă intenționează pe viitor să impună taxe marilor giganți tehnologici, precum Facebook, premierul Florin Cîțu a precizat joi că internetul trebuie reglementat, dar nu este adeptul impunerii de taxe:

“În ceea ce privește taxarea știți foarte bine că nu sunt un adept al taxării. Cred că domeniul acesta sau internetul trebuie reglementat, este adevărat, dar nu cred că prin taxare se poate face această reglemantare”,a precizat premierul Florin Cîțu.

Declarațiile premierului au loc în contextul în care Facebook a blocat tot ce înseamnă știri în Australia, ca răspuns la încercarea autorităților de a impune prin lege giganților tech (Facebook, Google) să plătească taxe site-urilor de știri.

Au fost blocate toate paginile site-urilor de știri locale și internaționale. Mai multe pagini guvernamentale de sănătate și de urgență au fost blocate, dar ulterior Facebook a spus că a fost o greșeală. A fost blocată inclusiv pagina Facebook.

De asemenea, publicațiile de știri din Australia nu sunt disponibile pentru cei din afara țării. Guvernul australian a criticat puternic această mișcare.

