Premierul Florin Cîțu: "Nu va fi un buget simplu. Cheltuielile cu salariul s-au dublat în perioda 2016-2020. Trebuie să reașezăm prin acest buget structura economiei"

Premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că bugetul ar urma să fie trimis în Parlament săptămâna viitoare. Acesta a criticat faptul că în ultimii patru ani s-a dublat cheltuielile cu personalul, în ciuda faptului că veniturile nu au crescut atât de mult. Prin urmare bugetul va reașeza structura economiei:

“Cred că cel mai onest este săptămâna viitoare. Nu este un buget simplu. Este un buget care se uită pe perioada 2021-2022, este un buget care începe să repare anomalii introduse în legislație în România în ultimii patru ani de zile. Vă dau doar un exemplu: cheltuielile cu salariul s-au dublat în perioda 2016-2020: de la 57 miliarde de lei la 110 miliarde de lei. Veniturile nu s-au dublat în ultimii patru ani.

Economia nu a avut o dinamică dublă în ultimii patru ani, dar cheltuielile cu personalul s-a dublat. Trebuie să reașezăm prin acest buget structura economiei, să continuăm să investim, este un buget care are o sumă mai mare de investit. Anul trecut a fost o sumă record, dar anul acesta are o sumă mai mare. Reformele pe care le implementăm în 2021 vor avea efect în 2022”, a precizat Florin Cîțu.

