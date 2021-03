Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri că pe lângă măsurile restrictive, Guvernul a aluat și os erie de măsuri economice și de facilități fiscale care dau rezultate. În acest sens, premierul a precizat facilitățile fiscale valabile pentru sectorul HoReCa.

“Pe lângă aceste măsuri și aceste reguli, am venit și cu măsuri care susțin mediul economic. Sunt cel mai conștient și de aceea am susținut anul trecut și susțin în continuare că nu vreau să închidem economia. Avem nevoie de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică, dar avem nevoie de o economie puternică, pentru a aavea oameni sănătoși. Lucrurile merg mână în mână. Am venit cu acele măsuri prin care am prelungit o serie de vacilități și pentru 2022, și pentru sectorul HoReCa, dar și pentru celelalte sectoare din economie. Măsuri care au funcționat anul trecut și vor funcționa și anul acesta”, a spus premierul.

Acesta a punctat că cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creștere a veniturilor la buget mai mare de 10% și un deficit bugetar mai mic decât anul trecut:

“Cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creștere a veniturilor la buget mai mare de 10% și un deficit bugetar mai mic decât anul trecut. Economia funcționează, măsurile pe care le-am luat dau rezultate. Trebuie doar să avem puțină răbdare în această lună. Dacă respectăm măsurile în aceste luni de zile și vom accelera campania de vaccinare veți vedea că așa cum a fost anul trecut, economia își va reveni”.