Premierul Florin Cîțu se vaccinează public împotriva COVID-19, sâmbătă (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat că, sâmbătă, se va vaccina public anti-COVID-19. Anunțul a fost făcut la capătul ședinței de Guvern de miercuri, când prim-ministrul a precizat, printre altele, că obiectivul său este ca în luna septembrie la nivel național să avem 10,4 milioane de persoane vaccinate împotriva bolii infecțioase produse de noul coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.