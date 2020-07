Premierul, îngrijorat de creșterea numărului de infectări. Orban: Încercăm să ne mobilizăm suplimentar. Vrem să convingem cât mai mulți români să respecte niște reguli simple (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a recunoscut că îl „îngrijorează” creșterea numărului de cazuri de COVID-19 și a explicat că Guvernul încearcă să se mobilizeze „suplimentar”. Obiectivul autorităților, spune prim-ministrul, este să convingă „să se ferească” de infecția cu coroanvirus, „să respecte niște reguli simple”.

Premierul, îngrijorat de creșterea numărului de infectări





Întrebat joi seară, în direct pe B1 TV, de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, dacă îl îngrijorează creșterea numărului de infectări, Ludovic Orban a răspuns: „Este o creștere a numărului de infectări, normal că mă îngrijorează. Orice persoană care se infectează, care e diagnosticată pozitiv mă îngrijorează. Încercăm să ne mobilizăm suplimentar. Mâine, la ora 9, avem o întâlnire cu toate instituțiile cu atribuții de control, astfel încât să stabilim o strategie în care, pe baza tuturor informațiilor pe care le avem, să mergem în zonele unde există cel mai mare risc de transmitere și unde avem informații că sunt cele mai mari încălcări ale regulilor stabilite, pentru a transmite un mesaj ferm, clar că sanționăm orice nerespectare a legislației”.

Întrebat dacă există perspectiva revenirii la starea de urgență, el a a explicat: „Obiectivul nostru este să convingem cât mai mulți români să se ferească, să respecte niște reguli simple. Încă o dată, să porți mască în spații închise, să eviți – chiar afară dacă ești – un contact apropiat cu o persoană, că se știe cum se transmite virusul, nu? Se transmite atunci când se expectorează particulele de lichid, când vorbești, când cânți, când strănuți, când tușești. Să nu intri într-un contact foarte apropiat cu o persoană chiar dacă ești afară. Poți să vorbești cu cineva, dar nu trebuie să te îmbrățișezi, nu trebuie să dai mâna – sau dacă ai dat mâna sau ai atins suprafețe, trebuie să respecți niște reguli simple de igienă. Să te speli pe mâini, să te dai cu dezinfectant. Nu e nimic complicat, sunt lucruri simple. Repet, e adevărat că există așa o tendință din partea unora de a nu respecta regulile, un spirit de frondă, dar acum toate aceste reguli nu sunt inventate de cineva ca să facă rău cuiva, ci dimpotrivă, aceste reguli sunt necesare pentru a te proteja pe tine și pe cei din jur de infectare”.



Ce teme a mai abordat Ludovic Orban la „Dosar de politician”, pe B1 TV





Prim-ministrul Ludovic Orban a vorbit și despre planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, dar și despre relația Guvernului cu alte instituții ale statului, turismul românesc și posibilitatea ca restaurantele să fie redeschise.

„Este un program la care am lucrat enorm, un program pe care nu l-am făcut numai noi. Am consultat specialiști din toate instituțiile publice, din mediul de afaceri, din mediul neguvernamental. Este un program care a urmărit ce se întâmplă și în alte țări europene, încercând să preluăm măsurile care sunt aplicate cu succes în alte țări. De exemplu, deja am și aplicat schema de ajutor de stat. Am aplicat o schemă de ajutor de stat care s-a aprobat pentru mai multe state europene, printre care Germania, care permite reducerea prețului la energie electrică pentru marii consumatori industriali, prin scăderea cu un procent – noi am aplicat un procet de 16% – din taxa de CO2, care este inclusă în factură și este o formă de schemă de ajutor de stat, care a permis, de exemplu, Germaniei să susțină industriile energofage, care au un consum mare de energie electrică în cadrul structurii de costuri a produselor, să crească competitivitatea produselor germane”, a spus premierul despre planul național de relansare economică.