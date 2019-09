Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, după întâlnirea de vineri cu reprezentanții comunității românești din SUA, că românii de peste vorbesc „din ce în ce mai des” despre „progresele făcute de acest guvern, menite să îi facă să revină pe toți aceia ce vor să se întoarcă acasă”.



„O atmosferă extraordinară la întâlnirea de aseară cu reprezentanții comunității românești din New York! Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vorbesc românilor din diaspora despre lucrurile bune care s-au întâmplat de când au plecat din țară, despre toate motivele de a se întoarce pe care le au acum.



Am discutat cu românii din New York despre programele guvernamentale, precum Diaspora Start-up și Start-UP Nation, destinate antreprenorilor, dar și despre măsurile luate de guvern pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral - durata de trei zile a votului, organizat atât în secții de votare, cât și prin corespondență.



Le mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru sprijinul consolidării relației dintre România și Statele Unite. Mă bucur să văd românii din afara granițelor vorbind din ce în ce mai des, cu încredere și optimism, despre țara lor și despre progresele făcute de acest guvern, menite să îi facă să revină pe toți aceia ce vor să se întoarcă acasă”, a scris, sâmbătă seară, Viorica Dăncilă pe Facebook.