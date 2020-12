Premierul interimar, Nicolae Ciucă, despre faptul că senatoarea AUR Diana Șoșoacă nu a purtat mască în Parlament: Ar trebui făcută o verificare de către instituțiile abilitate

Premierul interimar Nicolae Ciucă a precizat că instituțiile abilitate ar trebui să facă o verificare în cazul senatoarei AUR, Diana Şoşoacă, care nu a purtat poarte masca de protecție în plenul Senatului.

„Regulile sunt stabilite de specialiști și au fost adoptate de instituțiile statului, aprobate la nivel guvernamental, ca atare instituțiile statului trebuie să își facă datoria. Cu certitudine trebuie o verificare făcută de către instituțiile abilitate în acest sens”, a declarat Nicolae Ciucă luni, la Senat, potrivit Digi 24.

Premierul interimar mai spune că instituțiile „sunt în măsură să se autosesizeze”.

Diana Şoşoacă, senator AUR, s-a filmat la prima ședință a forului legislativ fără masca de protecţie.

Diana Șoșoacă a transmis live pe Facebook din sala de ședințe a Senatului, pe care l-a descris drept „o groapă cu hiene”, transmite Digi24.

„Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat. Am venit în groapa cu hiene. Parlamentul ăsta e locul în care nimic nu rămâne secret. Totul se aude, totul se înregistrează”

După consultările de la Cotroceni privind desemnarea unui premier, Diana Șoșoacă spunea că are adeverință medicală, fiind scutită de masca de protecție.

„Am respectat protocolul, mi s-a spus că nu pot intra fără mască, am arătat adeverința, m-au rugat să o pun măcar pe gură, am ținut-o pe gură. La finalul întâlnirii cu președintele, înainte de a ne despărți, mi-am dat jos masca. După, am ieșit fără mască”, a declarat Diana Șoșoacă.