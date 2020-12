Premierul interimar, Nicolae Ciucă: Vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe gestionarea pandemiei COVID-19, strategia de vaccinare și măsurile economice. Îi mulțumesc lui Ludovic Orban (VIDEO)

Premierul interimar, Nicolae Ciucă, a declarat, marți, în prima sa ieșire publică după ce a preluat conducerea Guvernului, că Executivul va continua să se ocupe de gestionarea pandemiei de coronavirus, de stategia de vaccinare anti-COVID-19, precum și de măsurile economice.

”În perioada următoare, vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, pe punerea în aplicare a strategiei de vaccinare. Vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză. De asemenea, ne vom focaliza atenția pe finalizarea anului financiar 2020 și pregătirea anului financiar 2021”, a declarat Nicolae Ciucă.

Totodată, premierul interimar a ținut să-i mulțumească lui Ludovic Orban ”pentru echilibrul pe care a reușit să-l realizeze între măsurile pentru combaterea pandemiei și măsurile economice”.

De asemenea, Nicolae Ciucă a precizat că în perioada următoare va continua să asigure atribuțiile de ministru al Apărării Naționale.

