Premierul interimar Orban, despre ședința CSAT: Am analizat planul de prevenire și combatere a coronavirusului (VIDEO)

Premierul interimar a explicat că, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării dedicată coronavirusului, a fost analizată „extrem de serios” strategia autorităților române pentru prevenire sau, după caz, combaterea unei eventuale epidemii de Covid-19.

„În reuniunea CSAT am abordat ca subiect extrem de important pe ordinea de zi planul de prevenire și combatere a coronavirusului. Am făcut o analiză extrem de serioasă a situației, măsurile care au fost luate, toate măsurile pe care urmează să le luăm, să realizăm toți pașii necesare pentru a avea cea mai potrivită reacție în orice situație poate apărea”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat cine a participat la ședința CSAT, Ludovic Orban a răspuns: „Acele persoane care, în conformitate cu legea, dețin funcțiile care le permit constituțional și legal să participe la reuniunea CSAT”.

