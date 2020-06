Premierul Ludovic Orban a solicitat, joi, ministerelor Finanţelor, Economiei, Muncii şi Fondurilor Europene să definitiveze actele normative cuprinse în pachetul de relansare economică. IMM Invest este unul dintre cele mai importante instrumente implementate de Guvernul Orban în combaterea crizei COVID-19. De asemenea, așa cum anunța în urmă cu aproximativ două săptămâni Orban, accentul va cădea pe pilonul investițiilor publice. Guvernul vrea să mobilizăm toate resursele posbile pentru a asigura finanțare pentru marile obiective de infrastructură energetică, de transport, în domeniul sănătății, educației, comunicațiilor, agricultirii.

Ludovic Orban, premierul Româ­niei, a anunţat că guvernul lucrează la un pachet de măsuri econo­mice care include un program de garanţii de stat şi pentru companiile mari, la fel cum este programul IMM Invest pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

"Am solicitarea către toate ministerele implicate în pregătirea pachetului economic de relansare să lucreze pentru definitivarea actelor normative. (...) Este vorba despre Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene, în care avem mari speranţe şi avem multă încredere domnule ministru Marcel Boloş că vom putea accesa într-un termen cât mai rapid fondurile europene", a declarat Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.