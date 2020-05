Premierul Ludovic Orban a trimis Corpul de control la CNAIR pentru verificarea contractului la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva

Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, că a trimis Corpul de control la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva, dar şi motivele rezilierii acestuia în august 2019. Prim-ministrul a cerut încă din ședința de Guvern de miercuri dimineață o anchetă penală privind situația care a dus la rezilierea contractului în fosta guvernare PSD.









Ludovic Orban a trimis Corpul de control la CNAIR pentru verificări în cazul lotului 3 al Autorstrăzii Lugoj-Deva





Întrebat dacă va trimite Corpul de control la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Orban a spus: "L-am trimis deja".

Premierul a făcut această declarație în timpul vizitei efectuate la fabrica Techtex din Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş, transmite Agerpres.









Situația autostrăzii Lugoj - Deva a fost discutată în ședința de Guvern









Reamintim că încă din ședința de Guvern de miercuri dimineață Ludovic Orban a cerut o anchetă penală privind situația care a dus la rezilierea contractului în fosta guvernare PSD.

„Pentru măgăriile pe care le-au făcut ăștia pe lotul 3, nu plătește nimeni? Sper că ați făcut sesizare”, a spus tranșant Ludovic Orban, iar Lucian Bode i-a răpuns că, „categoric, Categoric, suntem în instanță pe lotul 3, vă referiți la cei 21 de kilometri cu constructorul spaniol”.

„Acolo a fost cu siguranță un aranjament între managementul companiei și constructor, ca să rezilieze contractul fără temei legal, tocmai ca să creeze posibilitatea companiei să câștige. Acolo lucrurile sar în ochi. Lipsa de apărare, toate trebuie sancționate. Trebuie trimis către parchet”,a adăugat premierul.





Ministrul Transporturilor, Lucian Bode: Dacă va fi cazul, voi depune plângere la Parchet









Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de Poltician”, de pe B TV, moderată de Silviu Mănăstire, că, dacă va fi cazul, va depune o plângere penală la Parchet privind rezilierea contractului de construcție a lotului 3 al proiectului de infrastructură al autostrăzii Lugoj - Deva.

”Eu am declanșat o anchetă la Compania de Drumuri cu verificarea, printre altele, a acestei situații, cum s-a ajuns la reziliera acestui contract, ce a urmat după reziliere până în momentul în care noi am decis să dăm în trafic acest lot de autostradă cu restricții de viteză și de tonaj, iar concluziile le voi transmite Parchetului, dacă ele sunt de Parchet”, a afirmat ministrul.





Câți kilometri de autostradă vrea Guvernul Orban să dea în lucru în 2020





Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, recent, că, în primele patru luni ale anului, au fost demarate lucrările pe aproape 70 de kilometri, urmând ca, până la finalul anului, să fie dați în lucru alți 80 de kilometri.

„Acesta este cel mai important mesaj pe care l-au dat companiile în perioadă de criză. Am avut un dialog constant cu ei. Faptul că nu s-au oprit șantierele, faptul că am reușit, și vorbesc de șantiere deschise – la autostrăzi, de exemplu, și drumuri expres – de 164 de kilometri. Dintre acestea, aproape 70 de kilometri au fost șantiere deschise în primele patru luni. În perioadă de criză am reușit să intrăm cu utilajele”, a spus demnitarul.