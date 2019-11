Premierul Ludovic Orban: 'Am demis-o pe Lia Olguța Vasilescu. Am eliberat-o de această grijă' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, în ședința de guvern că a mai demis încă un rând de oameni din PSD, printre care și Lia Olguța Vasilescu.

'Am mai demis încă un rând de reprezentanți ai PSD, dar plăcerea ce mai mare a fost să o demit pe Lia Olguța Vasilescu, că am descoperit că era consilier al premierului. Am eliberat-o de această grijă. Să se ocupe de campanie', a spus Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.