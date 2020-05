Ludovic Orban a reacționat dur, miercuri, după ce președintele Klaus Iohannis a fost amendat cu 5.000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. „Așa-zisul CNCD”, prin majoritatea formată din PSD și UDMR, spune premierul, a luat o decizie care „nu are nicio legătură cu legea” și cu regimul de sancțiuni pentru discriminare. Reamintim că șeful statului a fost sancționat pentru mesajul public în care, printre altele, i-a acuzat pe social-democrați că „se luptă în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”.



„Dați-mi voie să mă refer și la un subiect, să-i spunem, politic. Am rămas stupefiat de decizia de astăzi a așa-zisului Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării. O majoritate PSD – UDMR a luat o decizie care nu are nicio legătură cu legea și cu regimul sancționatoriu pentru discriminare. Președintele României este victima unei decizii pur politice, care arată clar că toate instituțiile care sunt cotropite de PSD iau decizii împotriva Constituției și împotriva legii. Practic, Președintele României a fost sancționat nu pentru că a făcut vreo discriminare, ci a fost sancționat pentru că a acționat în spiritul Constituției, apărând un principiu constituțional, principiul integrității, și pentru că a demascat o politică constantă de complicitate a PSD, care pentru a-și atrage sprijinul UDMR, a făcut o serie de compromisuri inacceptabile, votând acte normative în repetate rânduri, cum sunt actele normative prin care, practic, se instituia obligativitatea utilizării limbilor minorităților peste tot, lăsând să treacă prin adoptare tacită un proiect de lege privind declararea autonomiei așa-zisului Ținut Secuiesc”, a declarat Ludovic Orban.



Primul-ministru susține că „toate aceste acțiuni ale PSD au arătat, în ultimii trei ani de zile, că PSD nu apără interesul României, că PSD pentru a rămâne la putere a fost capabil să facă orice compromis împotriva interesului României. Cum altfel ar putea fi calificată cedarea la o presiune, care a fost pusă, în cadrul procedurii de aderare la OECD, în care au acceptat condiții, care au fost puse de un stat, care nu au nicio legătură cu diplomația și care încalcă suveranitatea României, invocând acest pretext că urmăresc îndepărtarea unei eventuale exercitări a dreptului de veto în cursul procesului de aderare la OECD”.

„Nu mai vorbesc de alte și alte înțelegeri departe de ochii publicului, care s-au văzut în declarațiile unor oficiali maghiari, cum a fost, de exemplu, declarația că tot gazul care va fi extras de la Marea Neagră, va fi achiziționat de un stat vecin, ca și cum gazul respectiv ar fi fost o resursă aflată la dispoziția altui stat decât la dispoziția României. Condamn energic acest comportament neconstituțional, ilegal și împotriva interesului național al unor reprezentanți ai PSD, care dețin majoritatea și care au călcat în picioare legea și au transformat o instituție a statului român, care trebuie să apere drepturile cetățenilor, într-o instituție aflată la cheremul PSD și care ia decizii în funcție de coloratura politică a celor care se află în structura de conducere a instituției”, a adăugat premierul.

