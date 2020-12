Premierul Ludovic Orban, anunț despre creșterea amenzilor de circulație: “Se va lua decizia în funcție de ce se va întâmpla cu salariul minim”

După semnarea contractului pentru modernizarea liniei de cale ferată „București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră, Lot 1: Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana, Pod Grădiștea”, premierul Ludovic Orban a făcut vineri mai multe declarații.

Printre altele, liderul PNL a vorbit și despre perspectiva ca amenzile rutiere să crească în perioada următoare. Despre acest subiect Ludovic Orban a spus că odată cu creșterea salariului minim ar urma și o actualizare a cuantumului amenzilor de circulație:

“Amenzile sunt legate de salariul minim pe economie. În funcție de decizia referitoare la salariul minim pe care în negocierile din consiliul tripartit am stabilit să o lăsăm după alegeri pentru că va fi un guvern care va fi învestit după alegeri și va fi bine ca acel guvern să ia decizia pe salariul minim. Se va lua și decizia legată de actualizarea amenzilor în funcție de salariul minim”,a precizat premierul Ludovic Orban.

