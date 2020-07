Premierul Ludovic Orban: Aș prelungi starea de alertă dacă ar trebui să iau decizia pentru mâine, având în vedere numărul de cazuri din ultimele zile

Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri seară, că ar prelungi starea de alertă dacă ar trebui să ia decizia „pentru mâine”, având în vedere numărul de cazuri noi de infectări cu coronavirus din ultimele zile. Totuși, demnitarul a explicat că rămâne de văzut „care va fi evoluția” epidemiei de COVID-19 din țară până în 15 iulie.



Premierul Ludovic Orban, despre prelungirea stării de alertă





„După numărul de cazuri din ultimele zile, dacă astăzi ar trebui să iau decizia cu privire la prelungirea stării de alertă pentru mâine, aş propune prelungirea stării de alertă şi aş decide prelungirea stării de alertă. Vedem până în data de 15 care va fi evoluţia. Rămân totuşi încrezător, optimist, fac din nou apel la oameni să nu asculte glasurile de sirenă ale celor care le spun să nu respecte regulile, care îi instigă efectiv să nu se ferească de acest pericol care există. În măsura în care un număr mare de oameni vor respecta regulile, riscul de infectare se va reduce şi numărul de cazuri se va reduce", a declarat Ludovic Orban, într-un inteviu pentru Digi 24, potrivit Agerpres.



Raed Arafat, semnal de alarmă





Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a tras și el un semnal de alarmă. Întrebat de Irina Petraru, vineri, în direct pe B1 TV, ce mesaj le transmite românilor, Raed Arafat a răspuns: „Eu aș zice următorul lucru. Noi ne-am așteptat la creșteri după începerea relaxărilor, dar noi am rugat populația să respecte unele reguli compensatorii de prevenire. De la mască, la evitarea locurilor aglomerate, respectarea unor reguli de distanțare fizică – toate aceste aspecte contează foarte mult pentru ca relaxarea să nu aibă un impact major și o creștere importantă a cazurilor. La ce vedem în acest moment, creșterea numărului, apariția unor focare, plus bineînțeles creșterea numărului de cazuri din secțiile de terapie intensivă, normal că aceste lucruri sunt îngrijorătoare și modul în care putem să prevenim ca acest lucru să se perpetueze este implicarea populației în respectarea regulilor. Aici este un parteneriat între noi și omul de rând, populația în general. Dacă populația respectă regulile și fiecare își face treaba lui, există o șansă bună să oprim creșterea cazurilor și să trecem către o situație mai favorabilă. Dacă ignorăm și ascultăm mesajele negaționiste și mesajele care încurajează tinerii, populația să nu respecte regulile, cum am văzut o campanie care a fost recent difuzată pe rețelele sociale, riscul real este să scăpăm de sub control situația și să crească numărul cazurilor într-un mod exponențial. Deci, la acest moment, totul depinde de fiecare dintre noi, să respectăm regulile. Nu există restricții, după cum vedeți, adică au rămas câteva. Majoritatea lucrurilor s-au relaxat, dar de la început am zis că relaxarea trebuie compensată cu măsurile de prevenire. Nu respectăm măsurile de prevenire, atunci relaxarea poate să aibă un impact prin a crește numărul cazurilor și, mai ales, impactul asupra sistemului sanitar”.

A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT