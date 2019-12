Premierul Ludovic Orban: „Bucureștiul are probleme grave și alegerile vor dovedi faptul că bucureștenii s-au săturat de un primar care nu face nimic pentru ei” / Ce spune despre un candidat unic (VIDEO)

Bucureștiul are probleme grave și alegerile vor dovedi faptul că bucureștenii s-au săturat de un primar care nu face nimic pentru ei, a declarat, luni seară, premierul Ludovic Orban, care a precizat că PNL va promova în continuare revenirea la două tururi de scrutin pentru locale.



„Bucureștiul are probleme grave și alegerile vor dovedi faptul că bucureștenii s-au săturat de un primar care nu face nimic pentru ei. Sunt convins că, în sfârșit, după alegerile locale, în București, bucureștenii vor alege un primar serios, care să rezolve marile probleme ale bucureștenilor”, a declarat Ludovic Orban.



Premierul a subliniat că PNL are un proiect de lege depus în Parlament, prin care se propune revenirea la două tururi de alegeri pentru locale.



„PNL are un proiect de lege depus în Parlament, care se află în dezbatere la Camera Deputaților, prin care primarii urmează să fie aleși cu jumătate + 1 din votul cetățenilor, adică ceea ce se numește alegeri în două tururi. Noi susținem acest proiect și vom încerca să obținem o susținere din partea partenerilor politici pentru acest proiect”, a adăugat primul-ministru.



Întrebat dacă va angaja răspunderea Guvernului, în eventualitatea în care proiectul nu trece de Parlament, Ludovic Orban a răspuns: „Dacă voi face acest lucru, voi anunța”.



Referitor la eventualitatea ca PNL să propună, alături de USR și PLUS, un candidat unic în cursa spre Primăria Capitalei, Ludovic Orban a afirmat: „Nu vă pot da un răspuns la ora actuală. Noi suntem după alegerile prezidențiale. Suntem pe final de an, în care, la nivelul Guvernului, avem de rezolvat extrem de multe probleme lăsate nerezolvate sau provocate de deciziile catastrofale ale guvernării anterioare, iar obiectivul nostru este să rezolvăm aceste probleme”.

