Premierul Ludovic Orban vrea să-și consolideze majoritatea în Parlament: „Așteptăm clarificări în Pro România” / Ce proiecte are în vedere Guvernul PNL (VIDEO)

Digitalizarea și debirocratizarea administrației, reforma administrativă, îmbunătățirea climatului de afaceri, încurajarea investițiilor - atât publice, cât și private, rectificarea bugetară și Legea bugetului de stat pentru anii 2020, sunt câteva dintre subiectele pe care premierul Ludovic Orban le-a abordat în discuțiile cu deputatul Remus Borza și parlamentarii Pro România, Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin.

„Așteptăm clarificări în Pro România. În ceea ce ne privește pe noi, am discutat despre subiecte importante de guvernare și, evident, scopul discuției a fost acela de a menține susținerea parlamentarilor, care au votat învestirea Guvernului. (...) Obiectivul nostru este să asigurăm un sprijin parlamentar cât mai stabil și cât mai larg pentru proiectele guvernamentale. Am discutat subiecte importante”, a declarat Ludovic Orban, la finalul întrevederii.

Primul-ministru a subliniat că va fi într-un „dialog permanent” cu partidele parlamentare, care au asigurat sprijinul la votul privind învestitura Guvernului PNL. Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației române din PPE, și vicepremierul Raluca Turcan sunt ceilalți liberali mandați să poarte discuții cu celelalte formațiuni.

