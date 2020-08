Premierul Ludovic Orban a subliniat, sâmbătă, că restricțiile de orar vor fi valabile pentru toate tipurile de evenimente care se organizează la terase. Prim-ministrul a adăugat, tot atunci, că va avea loc o întrunire a Comitetului Național pentru Situații de Urgență după evenimentul de la sediul PNL, unde liberalii au validat formula comună cu care, alături de USR-PLUS, vor candida la alegerile locale pentru Primăria Capitalei și cele de sector.

