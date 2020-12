În cursul serii de joi, ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2020, premierul Ludovic Orban a adus în discuție subiectul depolitizării din funcțiile publice din România și mai ales ce soluții ar putea exista pentru a menține obiectivitate angajaților din sistemul de stat.

„Legea funcționarului public ar trebui să fie modificată, concursul a ajuns ultima modalitate prin care se ocupă funcții de conducere în sistemul public. El trebuie să fie singura modalitate prin care trebuie să fie ocupate funcțile publice de conducere. Organizat în condiții de transfparență, obiectivitate și având comisii de evaluare care să nu fie doar oamenii puși de conducerea aleasă politic a instituției, ci și reprezentanți ai asociaților profesionale.

Mă gândesc ca Agenția Națională a Funcționarilor Publici să nu mai fie suborodonată Guvernului, să căutăm o altă formă de subordonare, ca să avem obectivitate. Părerea mea este că funcționarii publici nu ar trebui să fie membrii de partid. Trebuie să fie separată cariera politică de cariera în funcție publică, astfel încât să avem garanția că cine este funcționar este funcționar nu are spirați politice.Oamenii așteaptă soluții la problemele lor. (...) Votează oameni care să fie corecți, cinstiți și oameni de încredere.

Din punctul meu de vedere, funcțțile de demnitate, precum cea de ministru, secretar de stat, președinte, vicepreședinte de agenție și inclusiv prefectul, pentru că el este reprezentantul Guvernului în teritoriu, (...) Guvernul este investit politic, în urma votului cetățenilor, prin votul unuei majorități parlamentare. În rest, instituțiile publice, de la secretar general în jos ar trebui să luăm modelul din alte țări europene, unde există un Corp al Funcționarilor Publici, care are niște reguli foarte clare de funcționare (...) Trebuie să existe probe video, astfel încât candidații să nu fie nedreptățiți. De exemplu, dacă un candidat, care știe perfect răspunsul, dar i se pune nota cinci, că de regulă în oral se rezolvă, că la scris e puțin mai greu. Trebuie schimbată modalitatea de evaloare.”, a precizat premierul Ludovic Orban, în platoul B1 TV.

În timpul emisiunii „Dosar de politician”, Ludovic Orban a ținut să precizeze că singura modalitate prin care ar trebui să fie ocupat un post public, este concursul, organizat în mod transparent.

„Trebuie modificată Legea privind Statutul Funcționarilor Publici. La ora actuală ai detașare, sau tot felul de soluții de a ocupa o funcție, se angajază unii pe la primării de comune (...) Regula de ocupare a unei funcții publice trebuie să fie concursul. El trebuie să fie organizat în condiții de transparență, cu publicitate prealabilă, cu afișarea foarte clară a condițiilor de ocupare, a criteriilor de evaluare. Inclusiv, examenele orale trebuie să fie filmate, pentru a putea fi o probă în cazul unei contestații pe care o depune un candidat care este nedreptăți. Comisiile de evaluare nu trebuie să fie în mod obligatoriu formate doar din oameni alegi de conducătorul politic al instituției.”, a explicat actualul premier.

În timpul serii de joi, premierul a disuctat și despre modul în care ar sunt evaluați angajații din sistemul de stat. „Trebuie stabilite reguli clare. Digitalizarea, de exemplu, îți oferă un mare avantaj, ca și conducător, pentru că tu poți să știi în orice moment ce face orice funcționar. (...) În general, pe fiecare tip de activitate pe care o desfășoară, de exemplu reprezentarea la procese, dacă un angajat merge la un singur proces și pe ală îl pierde, cu argumentație în fața instanței și alții te apară în șapte procese și îți mai și câștigă cinci, trebuie să faci diferența. Egalitarismul și absența oricăuri criteriu de a evalua performanța în funcția publică a dus la acest subiectivism general. (...) Cel mai greu mi-a fost să lucrez cu oameni angajați pe relații politice, pe pile. El știe că e nepotul cuiva și dacă dai în el știe că o să sară și acela și încă vreo șapte pe lângă el dacă încerci să îl sancționezi pentru că nu își face treaba. Ei creează o atmosferă neplăcută în instituție, pentru că oamenii văd că el nu își face treaba”, a explicat premierul, în direct pe B1 TV.

