Premierul Ludovic Orban, despre metroul din Drumul Taberei: ISU are câteva obiecții. Inaugurarea se va face după rezolvarea lor, într-un timp relativ scurt

După apropae 9 ani de la începerea proiectului Magistralei 5 de metrou, Metrorex ar urma să facă vineri, 11 septembrie, recepția metroului din drumul Taberei. Însă, potrivit premierului Ludovic Orban, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) are câteva obiecții legate de Metroul din Drumul Taberei, iar inaugurarea se va face numai după rezolvarea lor.

Ludovic Orban: Inaugurarea metroului din Drumul Taberei, după rezolvarea unor obiecții ale ISU

"Metroul Drumul Taberei se va deschide după semnarea procesului verbal de recepţie. Iar semnarea procesului verbal de recepţie, în momentul de faţă, mai depinde de doar câteva obiecţii din partea ISU pe care le-am discutat şi cu domnul ministru şi cu conducerea Metrorex, pentru care se lucrează. Rezolvarea acestor obiecţii se va face într-un timp relativ scurt, de ordinul zilelor, nu de ordinul săptămânilor sau lunilor, aşa cum am văzut în tot felul de speculaţii pe această temă", a afirmat Orban, într-o deplasare în teritoriu, la Orşova, potrivit Hotnews.





Săptămâna viitoare, locuitorii din București ar putea circula cu metroul din Drumul Taberei







După spusele lui Ludovic Orban, săptămâna viitoare ar putea fi deschisă circulația pentru călători, pe prima magistrală de metrou din București, construtiă de la zero după revoluție.

Lucrările la Magistrala 5 din Drumul Taberei au început în 2011. Conform contractului, lucrările pentru galerii, stații și depou, urmau să fie de 36 de luni, adică 3 ani. S-au mai prelungit cu încă cinci din cauza faptului că lucrurile nu au mers ca la carte, iar proiectul s-a confruntat cu mai multe probleme de avize, probleme mari de finanțare sau probleme neprevăzute care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Noua Magistrală 5 de metrou leagă Drumul Taberei, adică zona de sud-vest, de centrul Capitalei. Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței, are aproape 7 kilometri lungime, 10 stații și un depou. Valoarea integrală a proiectului este de 3,4 miliarde de lei.

Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de rețea și la 63 de stații de metrou.

Lucian Bode: În luna septembrie îmi doresc să dăm în trafic pentru călători magistrala M5 de metrou

Reamintim că ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, în cadrul unei emisiuni „Talk B1”, moderată de Tudor Mușat, că își dorește ca în luna septembrie să poată fi dată în trafic pentru călători magistrala M5 de metrou.

Mai exact, oficialul a spus, în august, că lucrările la magistrala M5 – Drumul Taberei trebuiau finalizate la sfârșitul lunii iunie, însă nu a fost posibil. Cu toate acestea, Lucian Bode a afirmat că își dorește ca magistrala M5 de metrou să fie dată în trafic pentru călători în luna septembrie.

”Îmi doresc să dau în circulație magistrala M5 – Drumul Taberei în acest an. În baza unor asumări date pe hârtie de către conducerea Metrorex, conducerea companiilor care lucrează pe această magistrală, noi am spus 30 iunie (terminarea lucrărilor la magistrala M5, n.r.). Acest lucru nu a fost posibil. Am explicat de ce. Au fost două motive. Centrala de ventilație, una dintre cele 6 centrale nu a fost finalizată, astăzi lucrările la această centrală au fost finalizate, deci nu mai există niciun impediment pentru ca testele dinamice, care au început pe data de 14 august, să fie finalizate. Noi sperăm că maxim într-o lună – o lună și jumătate aceste teste să fie finalizate, iar în acel moment, când ai finalizată centrala și testele, specialiștii ne vor permite să dăm în trafic pentru călători. Eu îmi doresc să dăm în trafic pentru călători, în luna septembrie, magistrala M5 de metrou”, a spus ministrul Transporturilor.

Ulterior, acesta a devenit precaut și a recunoscut că se fereşte să mai avanseze o dată pentru darea în circulaţie a metroului pe Magistrala M5, spunând că a primit „tot felul de explicaţii" pentru întârziere de la companiile implicate.

„Eu mă feresc să mai fac anunţuri pe seama Magistralei M5, Drumul Taberei, cu cele zece staţii, pentru că, în momentul când am preluat mandatul, am considerat unul dintre cele mai importante obiective de investiţii pe care noi le derulăm, prin compania Metrorex. Şi astăzi spun că e unul din cele mai importante obiective de investiţii din Bucureşti, nu doar ca valoare, ci ca şi importanţă pentru cetăţeni. Şi atunci, preocupat fiind ca acest obiectiv să fie finalizat cât mai repede, după câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte - de structură, respectiv finisaje, semnalizări - am ajuns la concluzia, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat”, a declarat Lucian Bode.