Premierul Ludovic Orban, despre planul de relansare economică: Vom urma un model bazat pe investiții, digitalizare, inovare, competitivitate, export și transfer tehnologic (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a prezentat, alături de președintele Klaus Iohannis și o serie de miniștri PNL, planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, ocazie cu care prim-ministrul a subliniat că Executivul va urma un model bazat pe investiții, digitalizare, inovare, transfer tehnologic, creșterea competitivității, a productivității, a capacității companiilor din România de a face față competiției la nivel global, respectiv pe creșterea semnificativă a exporturilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.SCANDAL MONSTRU PROVOCAT DE CEL MAI CELEBRU CUPLU DIN ROMÂNIA: AM MERS LA POLIŢIE ŞI... (GALERIE FOTO)