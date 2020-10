Premierul Ludovic Orban a precizat luni că medicii care refuză să tarteze pacienți, pe motiv că ar fi suspecți de COVID-19 sau din alte motive încalcă legea. De asemenea, întrebat despre situația bolnavilor cronici, premierul a subliniat faptul că unitățile sanitare care nu sunt spitale COVID-19 sau spitale suport au obligația să preia pacienții, în caz contrar, managerii ar trebui demiși.

"Este obligația oricărui spital care nu este spital Covid sau de suport să trateze toți pacienții. În cazul în care există spitale care refuză tratarea unor pacienți Ministerul Sănătății sau autoritățile care au în subordine astfel de spitale trebuie să demită managerii de urgență. Este inadmisibil în condițiile în care, sigur, deocamdată am limitat numărul spitalelor care sunt utilizate pentru tratarea pacienților COVID-19. Există spitale, există capacitate de tratare.

Cine refuză tratarea unui pacient pe motive de suspiciune de COVID sau din alte motive practic încalcă legea și dreptul cetățeanului la servicii medicale.

Am crescut capacitatea controalelor, am crescut efectivele destinate controalelor în toate instituțiile. Încercăm să folosim toate mijloacele de control.

Există o limită de resursa umana care nu poate fi depasita pentru ca tot majoritatea PSD a avut grijă să blocheze concursurile de angajare in sectorul pubnlic", a declarat premierul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.