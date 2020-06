Premierul Ludovic Orban a reacționat, vineri, la faptul că Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a fost sabotat din nou în timpul unei conferințe de presă, care a fost marcată de claxoanele și sunetele motoarelor turate de la mașinile echipelor de salubrizare din Sectorul 5.

Întrebat ce părere are despre „scandalul” în care a fost implicat Nicușor Dan joi, prim-ministrul Ludovic Orban a răspuns: „Nu e un scandal! Deci niște nesimțiți, care își bat joc de București de patru ani de zile, au ajuns să considere Bucureștiul moșia lor. Trotuarul, drumul, parcurile, grădinile reprezintă spațiu public și aparțin fiecărui bucureștean. Orice om vrea să se plimbe, să facă o declarație are acest drept. Nenorociții care își bat joc de București, toți haidamacii lui Firea și ai lui Pandele, nu îi permit candidatului nostru la primărie nici măcar să facă declarații în spațiul public. Este inadmisibil, este un comportament golănesc, care îi descalifică și le solicit public să nu se mai poarte în acest fel și să nu mai boicoteze declarațiile publice pe care le fac candidatul nostru și echipa care îl susține”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.