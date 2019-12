Premierul Ludovic Orban, după ce Guvernul a extins rezidențiatul: „Cum poate un medic să coordoneze 132 de stagiari? A existat un soi de monopol” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat că, prin extinderea rezidențiatului, Guvernul a intenționat să pună capăt monopolului din sector și să le permită tinerilor să practice meserie.



„Avem medici, care au 132 de stagiari. Cum poate un medic să coordoneze 132 de stagiari? Nu dăm nume. Să știți că mulți tineri pleacă pentru că efectiv nu au posibilitatea să învețe meserie și să practice meserie din cauza supraaglomerării, pentru că au fost ținute câteva zeci de spitale - a fost oarecum un soi de monopol asupra rezidențiatului. Noi ce-am făcut? Noi am spus că cei care au luat examenul de rezidențiat pot să-și facă această stagiatură și în alte categorii de spitale. Sigur, în anumite condiții”, a declarat Ludovic Orban, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.