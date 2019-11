Premierul Ludovic Orban, după intrarea în faliment a RADET: 'Ministrul Economiei se deplasează la ELCEN să se asigure că bucureștenii nu rămân fără căldură și apă caldă' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, după ce Curtea de Apel a decis intrarea în faliment a RADET, că l-a trimis de urgență pe ministrul Economiei, Virgil Popescu, la ELCEN pentru a se asigura că bucureștenii nu vor rămâne fără căldură și apă caldă.

"L-am sunat imedit pe ministrul Economiei să se deplaseze la ELCEN. Să vadă care este situație. Să nu fie afectată distribuția cu apa calda si caldura bucureștenilor”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.