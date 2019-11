Premierul Ludovic Orban a votat în Ilfov, la Școala nr. 1 din Dobroești, pentru „Românie democratică, respectată în lume, pentru o Românie în care fiecare român are șansa să reușească în viață, să ducă o viață normală, firească”.

„Am votat pentru o Românie democratică, respectată în lume, pentru o ROmânie în care fiecare român are șansa să reușească în viață, să ducă o viață normală, firească și, de asemenea, am votat pentru o Românie care să se dezvolte, o Românie în care instituțiile statului să servească cetățeanul, în care legea e lege pentru toți. O Românie care să fie casa fiecărui român, atât de primitoare, încât să-i facă pe cei din diaspora să se întoarcă acasă”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul le-a transmis și un mesaj românilor, pe care i-a îndemnat să se prezinte la urne și să-și aleagă favoritul în cursa prezidențială.

„Am un mesaj pentru români. Să își exercite dreptul de vot. E un drept fundamental. Românii au posibilitatea de a decide în ce direcție se îndreaptă țara. Trebuie să folosească acest drept fundamental, pentru că depinde de fiecare român soarta România și, chiar dacă unii consideră că un vot e mult prea puțin, eu le spun pic cu pic se facea marea, vot cu poate fi readusă România pe drumul cel drept”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat dacă are emoții în ceea ce privește victoria lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban a răspuns: „Nu am emoții în privința victoriei, ci doar în privința scorului. Sper să fie un scor cât mai categoric. Voința românilor pentru o Românie normală, o Românie dezvoltată, o Românie respectată în lume să fie cât mai clară și cât mai puternic exprimată cu ocazia turul 2 al alegerilor prezidențiale.





