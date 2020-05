Premierul Ludovic Orban a anunțat, în debutul ședinței de Guvern de joi, că Insula Belina și Brațul Pavel revin, joi, în administrarea statului român, „după o lungă perioadă în care au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD și ai lui Dragnea”.

„Oh, Belina. Am o veste bună să vă dau. După o lungă perioadă în care Insula Belina și Brațul Pavel au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD și ai lui Dragnea, astăzi Insula Belina va reveni în administrarea statului. Astăzi se semnează procesul verbal de preluare de către Apele Române a Insulei Belina și a Brațului Pavel, iar preluarea – de aceea a și apărut o întârziere față de planul pe care l-am avut – se va face fără contractele pe care le încheiase consiliul județean, adică beneficiarul, știți foarte bine, TelDrum. Practic, preluarea va fi curată. Sigur, după trebuie văzut tot ce s-a construit în mod ilegal, în Insula Belina, și trebuie dispuse toate măsurile necesare. Aici, Ministerul Mediului va trebui să vină cu o hotărâre de Guvern, în care să reglementăm toate aspectele legate de modul de administrare a Insulei Belina și a Brațului Pavel”, a afirmat primul-ministru.

Ulterior, Ludovic Orban i-a transmis secretarului de stat din Ministerul Muncii prezent la ședință că „așteptăm HG cu celeritate, astfel încât să încheiem acest episod trist, prin care baronii roșii au încercat să transforme în moșie proprie, practic, proprietăți ale statului român”.

