Moldova a fost „nedreptățită” în ultimele două decenii, pentru că resursele alocate pentru această regiune a României din bugetul central „nu au fost niciodată suficiente”, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri, la Iași, când România aniversează 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. La fel ca și președintele, prim-ministrul a fost și el huiduit de o parte din public, în timp ce o altă parte a ținut să-l aplaude.

„Mărturisesc că am un discurs, dar o să ies din cadrul său și o să vă spun lucruri concrete. Moldova a fost nedreptățită în ultimii 20-25 de ani. Dacă analizăm investițiile realizate în Moldova, vom vedea că resursele alocate Moldovei din bugetul central nu au fost niciodată suficiente pentru a asigura dezvoltarea Moldovei. Obiectivul nostru principal este acela de a pune bazele unor investiții serioase în Moldova. Vreau să vă readuc aminte că primul contract de finanțare din fonduri europene a unui spital regional din România a fost semnat pentru construcția Spitalului Regional din Iași, care va fi finanțat din fonduri europene. Nu s-a semnat nici contractul din Cluj, nici cel din Craiova, ci cel de aici, care va fi la standarde europene și va oferi servicii de calitate către toți cei care vor avea nevoie.

În ceea ce privește autostrada, nu vreau să vă spun foarte multe lucruri, dar nu noi suntem cei care am inventat un PPP (n.r. - parteneriat public-privat), ca să mai tragem de timp câțiva ani de zile și i-am pus pe unii, care nu au nicio legătură cu construcția autostrăzii, respectiv Comisia de Strategie și Prognoză. E ca și cum ai pune un profesor de drept să construiască autostrăzi. Marți, în ședința de Guvern, vom adopta OUG prin care vom încheia PPP și vom muta de la Comisia de Strategie și Prognoză acolo unde îi este locul, la Ministerul Transporturilor, obligația de a gestiona acest proiect”, a declarat Orban.

