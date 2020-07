Premierul Ludovic Orban: Măștile ar putea deveni obligatorii și în aer liber, în spații foarte aglomerate. Programul teraselor ar putea fi limitat. Pe plajă, ar putea fi impusă distanțare fizică pentru toate persoanele

Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, luni, că se discută despre purtarea obligatorie a măștii de protecție și în aer liber, atunci când este vorba despre spații foarte aglomerate, ca spre exemplu pe litoral. Potrivit premierului, autoritățile analizează mai multe propuneri inițiative pentru a limita și preveni răspândirea COVID-19.

