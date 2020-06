Premierul Ludovic Orban: Odată cu măsurile de relaxare, numărul interacțiunilor între oameni și riscul de transmitere a COVID-19 în comunitate au crescut semnificativ

Odată cu măsurile de relaxare a restricțiilor din România, numărul interacțiunilor între oameni a crescut semnificativ și, prin urmare, la fel s-a întâmplat și cu riscul de transmitere a COVID-19 în comunitate, a subliniat premierul Ludovic Orban, vineri, când a vizitat lucrările de la Aeroportul Internațional Brașov.

„Odată cu măsurile de relaxare, chiar dacă noi le-am luat într-o cadență bine gândită, le-am luat pas cu pas, le-am luat treptat, sigur că numărul interacțiunilor între oameni a crescut semnificativ și riscul de transmitere în comunitate a crescut semnificativ. Personal urmăresc cu atenție evoluția cazurilor, îndemn oamenii să respecte regulile, să se protejeze, să îi protejeze pe ceilalți. În ceea ce privește Brașovul, eu aș da Brașovul ca un exemplu în ceea ce privește mobilizarea în materie de capacitate de testare. Brașovul cred că este la concurență cu Clujul și cu Iașiul – nu vorbim de București , că Bucureștiul are o populație și mai mare. În Brașov se fac foarte multe teste.”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Referitor la situația din Brașov, spune premierul, „eu aș da Brașovul ca un exemplu în ceea ce privește mobilizarea în materie de capacitate de testare. Brașovul cred că este la concurență cu Clujul și cu Iașiul – nu vorbim de București , că Bucureștiul are o populație și mai mare. În Brașov se fac foarte multe teste. Există o creștere a numărului de cazuri, pe care o urmărim cu atenție. Am luat legătura cu domnul prefect, am discutat cu responsabilii de la Brașov. Aici, evident, trebuie impuse regulile, trebuie să ne asigurăm că oamenii respectă regulile. De asemenea, imediat ce apare un caz, trebuie derulată cu viteză ancheta epidemiologică, stabilite măsurile de izolare ale persoanelor care au intrat în contact cu persoana care este infectată și luarea tuturor măsurilor pentru a reduce răspândirea”.

