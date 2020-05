Guvernul va cumpără măști de protecție în valoare de 150 de milioane de lei, care vor fi distribuite gratuit către circa 1,1 milioane de persoane din categorii vulnerabile. Premierul Orban a explicat că, chiar și așa, procedura a fost îngreunată de Parlament, care „a complicat existența” cabinetului liberal, prin modificările aduse stării de alertă odată cu aprobarea ei.

„După cum știți, în Hotărârea Parlamentului de adoptare a stării de alertă ne-a complicat existența Parlamentul și distribuirea de măști către persoanele vulnerabile, care inițial trebuia făcută după mecanismul pe care îl gândisem, prin MM și cu susținerea Poștei, a fost complicat. A fost mandatat Guvernul prin Ministerul Sănătății”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Întrebat de prim-ministru dacă proiectul de act normativ a fost pregătit, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a răspuns: „Da, îl avem. Vreau să vă rog să trecem pe lista suplimentară Ordonanța de Urgență a Guvernului privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin DSP județene și a Municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru persoanele și familiile defavorizate, de pe raza UAT, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din fondul de Rezervă bugetară aflată la dispoziția Guvernului, prevăzută în Bugetul de stat pe anul 2020”.

Ministrul Sănătății a precizat că bugetul Ministerului Sănătății va fi suplimentat cu 150 de milioane.

„Da, 150 de milioane. Asta, la o mască, care e până în doi lei, la un număr de beneficiari de aproximativ 1.000.100, cam acesta este numărul estimat, beneficiarii diferitelor forme de sprijin în baza Legii venitului minim garantat și beneficiarii alocației de sprijin. Aici ar trebui Ministerul Muncii să se uite cu mare atenție, să nu omitem vreo categorie de la distribuirea acestor măști. Sigur că ne-au complicat existența (n.r. – parlamentarii)”, a continuat Ludovic Orban.

Premierul a mai adăugat că „trebuie operaționalizat în viteză maximă, și aici trebuie termene scurte, și pentru autoritățile locale să ne transmită lista beneficiarilor, DSP să nu stea, trebuie să ne transmită imediat, achiziția trebuie derulată, sigur, în conformitate cu prevederile din Legea 55, care ne permit o procedură rapidă de achiziție. Aici, achiziția trebuie făcută transparent, să nu existe niciun fel de discuție privitoare la prețul cel mai mic. După, trebuie rapid asigurată distribuția măștilor, să ajungă cât mai repede la persoanele vulnerabile”.

