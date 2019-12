Premierul Ludovic Orban: Pensiile militarilor, singurele exceptate de la principiul contributivității. Așa se întâmplă în toate statele NATO, iar ei sunt o viață întreagă în slujba națiunii (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că „principiul fundamental, care trebuie să stea la baza calculului pensiei, este principiul contributivității”, precizând că, după cum se întâmplă în toate statele NATO, militarilor li se aplică o altă logică, având în vedere că ei „sunt toată viața în slujba națiunii”.



„Noi avem o decizie politică, care a fost luată la trei luni după alegerea noii echipe de conducere a PNL, în care ne-am definit poziția. Principiul fundamental, care trebuie să stea la baza calculului pensiei, este principiul contributivității. Este singurul drept corect. (...) Evident, susținem Pilonul II și Pilonul III de pensii. În perspectivă ne dorim o creștere a ponderii contribuției, care este alocată pentru Pilonul II, pentru că este clar că pe o perspectivă de 15-20-25 de ani, gradul de înlocuire a venitului salarial de către venitul din pensie se va reduce, pentru că sistemul public își pierde din capacitatea de a menține din venitul salarial o pondere cât mai mare în venitul din pensie, iar atunci e nevoie de un venit suplimentar la pensie, care poate fi asigurat din Pilonul II de pensii, care este diferit de Pilonul I de pensii, prin faptul că banii cu care contribuie fiecare angajat sau persoană activă, care contribuie, sunt bani investiți, înmulțiți. Ei sunt investiți în titluri de stat, în acțiuni la societăți comerciale și produc randamente”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat ce se va întâmpla cu pensiile magistraților, premierul a răspuns: „Eu nu m-aș pronunța pe această temă. Sigur că există o întreagă discuție, o decizie a Curții Constituționale. Din punctul nostru de vedere, pensiile pe care le susținem altfel decât pe principiul contributivității, dar trebuie să fie totuși apropiate, sunt pensiile militarilor, pentru că militarii sunt toată viața în slujba națiunii și să știți că în toate țările NATO, din care facem parte, ei beneficiază de astfel de pensii de serviciu”.

