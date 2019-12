Premierul Ludovic Orban: Randamentul total al sistemului de furnizare a energiei termice, undeva la 20%. Multe CET-uri cheltuie banii pe echipe de fotbal sau mașini (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că randamentul total al sistemului de furnizare a energiei termice este undeva la 20%, „așa cu generozitate”, și că multe Centrale Electrice de Termoficare, în loc să investească banii în modernizare, își dirjează cheltuielile către alte zone decât ar trebui, cum ar fi spre exemplu crearea unor echipe de fotbal sau cumpărarea de mașini.



„Cred că un singur CET din București are randament de peste 50%, ceilalți de sub 50%, iar randamentul total al sistemului de furnizare a energiei termice, după evaluarea pe care am făcut-o, este de 20%, așa cu generozitate. Adică 80% din banii care sunt cheltuiți pentru achiziționarea combustibilului se duc în aer sau în pământ, sau prin pereți. Pierderi de căldură prin pereți”, a declarat premierul, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Ludovic Orban a precizat că există patru forme de subvenționare pentru energia termică, în prezent, în România. Singura care funcționează cum trebuie, spune el, este ajutorul de încălzire. Celelalte două sunt subvenția pentru diferența de preț și programul pentru achiziționarea de combustibil, care nu decurg întocmai cum ar trebui.



„Mai există o formă, și trebuie să recunosc că aici oamenii au avut foarte multă inventivitate. Este taxa pe cogenerare. O plătiți și dumneavoastră, o plăteşte fiecare cetăţean român. Este o taxă a cărui cuantum este stabilit de ANRE, cuantumul din factura se duce la Transelectrica şi Transelectrica duce banii către cei care furnizează energie termică în sistem de cogenerare. Ideea iniţială a acestei taxe era aceea de furniza resurse financiare pentru a investi în centrale moderne pe cogenerare cu un randament mare. Banii ăştia pur şi simplu s-au dus către CET-uri, sunt CET-uri care au maşini multe, care au echipe de fotbal, sunt CET-uri care au tot felul de cheltuieli”, a mai spus Ludovic Orban.

