Premierul Ludovic Orban: România va investi peste 40 de miliarde de euro în infrastructura de transport și 25 de miliarde de euro în sectorul energiei, în următorii 10 ani (VIDEO)

România va investi peste 40 de miliarde de euro în infrastructura de transport și 25 de miliarde de euro în sectorul energiei, în următorii 10 ani, susține premierul Ludovic Orban, care a vizitat, miercuri, Combinatul Siderurgic Liberty Galați, unde a luat parte la ceremonia de semnare a cinci memorandumuri, un pas „extrem de îndrăzneț și de important” atât pentru dezvoltarea combinatului, cât și a economiei naționale în ansamblu.



„În ceea ce priveşte marile proiecte de infrastructură, în următorii 10 ani România va investi peste 40 de miliarde de euro în dezvoltarea infrastructurii de transport. De asemenea, va exista un angajament pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul energiei, de cel puţin 25 de miliarde de euro, în următorii 10 ani. Obiectivul nostru este să reindustrializăm România, să folosim toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a atrage noi investiţii pentru a dezvolta capacităţi industriale, pentru a reuşi cu adevărat să producem competitiv cât mai multe lucruri în România fructificând toate oportunităţile care ne vor fi oferite de dezvoltările de pe piaţa europeană, de pe cea internaţională. Din acest motiv vreau să asigur investitorii de la Liberty că fac o investiţie care va da roade atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Unul dintre memorandumuri a fost semnat între Liberty Galați și Ministerul Economiei. În baza înțelegerii, unitatea asumă să devină, în următoriul deceniu, primul combinat siderurgic din Europa cu cea mai mică amprentă de carbon, deziderat ce va fi posibil prin investiţii în valoare de circa 1,2 miliarde euro în sisteme moderne de producţie a oţelului, prin intermediul cuptoarelor cu arc electric, investiţii care vor asigura o creştere a producţiei de la 2 la 4 milioane de tone de oţel pe an, potrivit Agerpres.

Combinatul a semnat un parteneriat și cu Eximbank, care se referă la contractarea de credite bancare cu garanții guvernamentale. Alt memorandum este cel încheiat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați pentru înființarea Academiei Liberty, under vor fi formați viitorii ingineri siderurgiști.

Lista celor cinci memorandumuri este completată de cel cu Institutul Român de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopie, parteneriat care va demara cercetarea pentru folosirea hidrogenului în fabricarea fontei - o tehnologie care va contribui substanţial la atingerea obiectivului - zero amprenta de carbon, respectiv de cel cu Romgaz pentru un potenţial parteneriat în asociere între părţi pentru a construi o nouă termocentrală pe gaze naturale în incinta Liberty Galaţi.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, susține că „vorbim de cele mai mari investiţii din România şi sper din Europa, de 1,2 miliarde de euro, în următorii cinci ani. Vorbim de o investiţie mare, de o investiţie care ar trebui să transforme combinatul siderurgic de la Galaţi până în 2030 neutru din punctul vedere al emisiilor de CO2. Va începe o investiţie care va utiliza gazul şi ulterior va folosi hidrogenul. Practic, vor fi pionierii siderurgiei verzi din Europa şi sunt convins că în urma acestei investiţii competitivitatea siderurgiei din Galaţi va deveni de urmat de către alţii. Împreună cu Romgaz şi Liberty Steel vom face la Galaţi o centrală pe gaz cu producerea energiei electrice în aşa fel încât să avem totul integrat şi costurile cu energia electrică să fie competitive la nivelul acestui combinat”.



Despre infrastructura de transport a vorbit și Lucian Bode, ministrul Transporturilor, care a prezentat o radiografie la zi a proiectelor de autostrăzi și drumuri expres din România, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Tot atunci, el a anunțat că, începând de joi spre vineri, pe Autostrada Soarelui se va circula fără restricții, pentru că lucrările de reabilitare vor fi sistate pe perioada sezonului estival.

Ministrul Lucian Bode a subliniat că evaluările Guvernului Orban „arată că în următorii 10 ani România are nevoie pe toate modurile de transport, rutier, feroviar, aerian şi naval, de investiţii de 77,9 miliarde de euro, din care 41 de miliarde doar pentru infrastructura rutieră. Este un calcul fundamentat ştiinţific pe tot ceea ce are nevoie România, pornind de la nevoi, pornind de la axele principale, de la coridoarele secundare, de la interconectarea acestor coridoare, de la axele frontaliere, tot ceea ce are nevoie Româna în următorii 10 ani se ridică la aproximativ 80 de miliarde de euro”.